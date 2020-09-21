KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Teknokent’i ve yapılan çalışmaları anlattı
Teknokent, yeni ve ileri teknolojilere uyum sağlamak amacıyla Kahramanmaraş’a ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Teknokent’i ve yapılan çalışmaları anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 21.09.2020, 11:10 21.09.2020, 19:20
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Kahramanmaraş Teknokent kuruluşundan bu güne misyonu gereği: üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, teknolojik bilgiyi üretip ticarileştirmek, ülke sanayisinin uluslararası rekabet ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.
Teknolojiye dayalı katma değeri yüksek üretimi, girişimciliği desteklemek, teknoloji transferine yardımcı olmak, araştırmacı ve nitelikli kişilere istihdam sağlayan Teknokent, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak amacıyla ilimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Teknokent’i ve yapılan çalışmaları Aksu Haber’e anlattı.
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