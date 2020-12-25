Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu Toplantısına Katıldı

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu toplantısına, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden biri olan Danışma Kurulu Üyesi ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay’ı temsilen danışma kurulu üyeleri katıldı.

2020 yılının genel ve ilerleyen süreçteki faaliyetlerine dair değerlendirmelerin gerçekleştirildiği toplantıda 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin 6. ve 7. Fıkraları uyarınca Mülakat Kuruluna üye seçimi yapıldı.

‘Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim’ sloganı ile Türkiye Adalet Akademisinin yeniden açılarak hızla devam eden eğitimlerinin bir dönem COVİD-19 virüsü nedeniyle uzaktan yürütüldüğünü ancak iki dönemdir yüz yüze eğitimlerin başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, “Türkiye Adalet Akademisinin 1 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli başarılara imza attığını izliyoruz. Akademi tüm dünyanın içinde bulunduğu ülkemizi de yakından ilgilendiren salgın ortamında görevini başarıyla yerine getirecek hâkim ve savcıların yetiştirilmesi sürecini örnek alınacak bir başarıyla yürüttü.” diye konuştu.

Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilat Usulleri ile Çalışma Esaslarına dair yönetmelik gereğince Akademi Danışma Kurulu’nun bu yıl içerisindeki son toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, “Etkin eğitim vizyonu çerçevesinde hazırlanan eğitim modüllerinin COVİD-19 süreci içerisinde de başarıyla uygulanmış olmasından dolayı da tebrik ediyorum. Türkiye Adalet Akademisi Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinden itibaren aldığı önlemler ile hâkim ve savcı adaylarının eğitimlerini aksatmadan yerine getirdi. Bu bir yıllık süreç içerisinde görüyoruz ki Akademi bünyesinde, canlı dersler, eğitim videoları, yüz yüze eğitim ile eğitimin hiçbir ayağı aksatılmadan yürütüldü.” dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise toplantı kapsamında Akademinin faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Danışma Kurulu üyeleri de Akademinin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili görüşlerini bildirdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye Adalet Akademisi son yıllarda etkili, işlevsel, önemli çalışmalara imza atıyor. Pandemi dönemi koşullarında da danışma kurulu üyesi olarak yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili sürekli irtibat halindeyiz, ben de eğitim bilimci olarak “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” çabalarını sürdüren Türkiye Adalet Akademimizin etkinliklerine destek olmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın ve Akademi Başkanımız Sayın Muhittin Özdemir’in şahsında tüm akademi personelini ve Danışma Kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında, 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin 6. ve 7. Fıkraları gereğince Mülakat Kuruluna üye seçimini gerçekleştirdi.

Danışma Kurulunda öncelikle üye seçimi için adaylar belirlenerek, oy aşamasına geçildi. Mülakat kuruluna, Adli Yargı Hâkim ve Savcı adaylığı, İdari Yargı Hâkim adaylığı ve Avukatlıktan Hâkim-Savcılığa geçiş için bir asil bir yedek üye olmak üzere ikişer üye oy birliği ile seçildi.

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