Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu Toplantısına Katıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 25.12.2020, 16:10
Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu Toplantısına Katıldı

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu toplantısına, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden biri olan Danışma Kurulu Üyesi ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay’ı temsilen danışma kurulu üyeleri katıldı.

2020 yılının genel ve ilerleyen süreçteki faaliyetlerine dair değerlendirmelerin gerçekleştirildiği toplantıda 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin 6. ve 7. Fıkraları uyarınca Mülakat Kuruluna üye seçimi yapıldı.

 ‘Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim’ sloganı ile Türkiye Adalet Akademisinin yeniden açılarak hızla devam eden eğitimlerinin bir dönem COVİD-19 virüsü nedeniyle uzaktan yürütüldüğünü ancak iki dönemdir yüz yüze eğitimlerin başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, “Türkiye Adalet Akademisinin 1 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli başarılara imza attığını izliyoruz.  Akademi tüm dünyanın içinde bulunduğu ülkemizi de yakından ilgilendiren salgın ortamında görevini başarıyla yerine getirecek hâkim ve savcıların yetiştirilmesi sürecini örnek alınacak bir başarıyla yürüttü.” diye konuştu.

Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilat Usulleri ile Çalışma Esaslarına dair yönetmelik gereğince Akademi Danışma Kurulu’nun bu yıl içerisindeki son toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, “Etkin eğitim vizyonu çerçevesinde hazırlanan eğitim modüllerinin COVİD-19 süreci içerisinde de başarıyla uygulanmış olmasından dolayı da tebrik ediyorum. Türkiye Adalet Akademisi Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinden itibaren aldığı önlemler ile hâkim ve savcı adaylarının eğitimlerini aksatmadan yerine getirdi. Bu bir yıllık süreç içerisinde görüyoruz ki Akademi bünyesinde, canlı dersler, eğitim videoları, yüz yüze eğitim ile eğitimin hiçbir ayağı aksatılmadan yürütüldü.” dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise toplantı kapsamında Akademinin faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Danışma Kurulu üyeleri de Akademinin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili görüşlerini bildirdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye Adalet Akademisi son yıllarda etkili, işlevsel, önemli çalışmalara imza atıyor. Pandemi dönemi koşullarında da danışma kurulu üyesi olarak yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili sürekli irtibat halindeyiz, ben de eğitim bilimci olarak “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim”  çabalarını sürdüren Türkiye Adalet Akademimizin etkinliklerine destek olmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın ve Akademi Başkanımız Sayın Muhittin Özdemir’in şahsında tüm akademi personelini ve Danışma Kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında, 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin 6. ve 7. Fıkraları gereğince Mülakat Kuruluna üye seçimini gerçekleştirdi.

Danışma Kurulunda öncelikle üye seçimi için adaylar belirlenerek, oy aşamasına geçildi. Mülakat kuruluna, Adli Yargı Hâkim ve Savcı adaylığı, İdari Yargı Hâkim adaylığı ve Avukatlıktan Hâkim-Savcılığa geçiş için bir asil bir yedek üye olmak üzere ikişer üye oy birliği ile seçildi.

​​​​​​

#KSÜ #Rektör #Can
Yorumlar (0)
10°
açık
Namaz Vakti 25 Aralık 2020
İmsak 06:11
Güneş 07:38
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:26
Yatsı 18:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 15 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12