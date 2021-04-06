KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın 1-7 Nisan Kanser Haftası Mesaj

Çağımızın hastalığı olarak kabul edilen kanserin, tıp alanındaki gelişmelere rağmen milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Kanserle mücadelede sağlık alanındaki gelişmelerin yanı sıra bireylerin ve toplumun farkındalığı da aynı derecede önemlidir. Kanserle mücadelede erken tanıya ilişkin toplumsal bilincin arttırılması, hastalığın nedenleri ile birlikte tartışılması büyük önem arz etmektedir. Kanser Haftası’nın, kanserle mücadelede moral ve umut vesilesi olmasını ve toplumsal bilincin arttırılmasına vesile olmasını temenni ediyor, herkese sağlıklı günler diliyorum.” ifadelerini kullandı