KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bölgenin en çok tercih edilenleri arasında
Şehrin bir markası haline gelen sütçü imam üniversitesi bünyesindeki sağlık bilimleri fakültesiyle bölgenin en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.02.2022, 13:15 21.02.2022, 14:03
KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Hemşirelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün yanı sıra yeni kurulan beslenme ve diyetetik bölümü ile öğrencilerini gerek teorik gerekse de uygulamalı olarak hayata hazırlıyor.
Öğrencilerin mezuniyet sonrası, lisansüstü eğitimlerine devam edebilmeleri için, sağlık bilimleri enstitüsü bünyesinde hastane enfeksiyonları hemşirelik anabilim dalı kurulmuş olup, lisansüstü eğitim verilmeye devam ediyor.
KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel ciddi bir tercih edilme oranına sahip olduklarını söyleyerek tüm öğrencileri sağlık bilimleri fakültesine davet etti.
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