KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine ziyaret!
Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Başhekimliğine atanan Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sefa Resim’e hayırlı olsun bulunuldu.
Ziyarette; Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, İSKUR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul, Elis Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Şerbetçi, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Adnan Küçükönder,.İş İnsanı Serdar Erdoğanyılmaz, İş İnsanı Yusuf Akarca, Fevzi Arpasatan, Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Kısakürek, Şeref Güneysi,.Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner ve hastane hekimleri, Başhekim Resim’e yeni görevinde başarılar diledi.
Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Kısakürek, sefa hocama çıkmış olduğu bu kutsal görevde başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Rektör Özgül’de “Dr. Sefa Resim’in yeni görevi hayırlı olsun” dedi.
Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, “ziyaretime gelen tüm konuklara destekleri için teşekkür ederim” dedi.
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