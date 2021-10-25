KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi hastayı sağlığına kavuşturdu

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çağrı Aykan Bökrek üstünde iki tarafta’da bulunan tümörü zorlu ve başarılı bir operasyonla temizleyerek hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı.

Prof.Dr. Aykan bu tür ameliyatların çok zor olduğunu söyleyerek bu bölgede yapılmadığını ve sadece kendilerinin yaptığını sözlerine ekledi.