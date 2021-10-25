KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi hastayı sağlığına kavuşturdu
KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bölgede tek olan bir operasyona daha imza attı.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 17:00 25.10.2021, 18:36
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çağrı Aykan Bökrek üstünde iki tarafta’da bulunan tümörü zorlu ve başarılı bir operasyonla temizleyerek hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı.
Prof.Dr. Aykan bu tür ameliyatların çok zor olduğunu söyleyerek bu bölgede yapılmadığını ve sadece kendilerinin yaptığını sözlerine ekledi.
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