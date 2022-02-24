KSÜ Senatosu Haftalık Olağan Toplantısını Afşin’de Gerçekleştirdi

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can başkanlığındaki KSÜ Senatosu Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Afşin Âşık Mahzuni Şerif Yerleşkesinde toplanarak üniversite gündemdeki konuları görüştü.

Senato toplantısı vesilesiyle Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu personel ve öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Can, yerleşkenin mevcut durumuna ilişkin Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu’ndan fiziki şartlar ve yürütülen akademik çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yerleşkede incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin memnuniyet ve beklentilerini dinleyen Rektör Can, “KSÜ’de merkez yerleşkelerden ilçe yerleşkelerine bütün akademik birimlerimizde insan merkezli ve öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla: nitelikli eğitim, uygulamalı öğretim ve etkin stajlarla geleceğimizin teminatı gençlerimizin iyi birer meslek profesyoneli olarak yetişmeleri için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizi alanlarının gerektirdiği donanımda meslek elemanları olarak yetiştirirken, liderlik kabiliyeti ve özgüvenlerine katkı sunacak sportif, kültürel ve sosyal etkinliklere de aynı ölçüde önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu akademik personeli ile de bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Öğretim elemanlarının görüş ve önerilerini dinleyen Rektör Can, verilen eğitim kalitesinin artırılması ve sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.