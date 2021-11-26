KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğretmenler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

KSÜ Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikler öncesinde Spor Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi verildi.

Program kapsamında Spor Bilimleri Fakültesinin temellerini oluşturan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu müdürlük görevini yürüten Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay, Prof. Dr. Selçuk Gençay, Doç. Dr. Hüseyin Eroğlu ve Dr. öğretim Üyesi Enver Döşyılmaz’a Rektör Prof. Dr. Niyazi Can tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Belge takdim töreninde konuşan Rektör Can, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun önemli başarılara imza attığını hatırlatarak, Spor Bilimleri Fakültesine dönüşen okulun başarılarının artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay olmak üzere fakültenin kurulmasında emeği geçen eski yüksekokul müdürlerine ve öğretim elemanlarına teşekkür eden Rektör Can, öğrencilere başarılı bir eğitim dönemi geçirmeleri temennilerini iletti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay da kısa bir selamlama konuşması yaparak, fakültenin kurulması sürecinde her aşamada destek ve katkı sağlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a şükranlarını sundu ve çiçek takdim etti.

Konuşmaların ardından Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘zumba’ ve Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan ‘zeybek’ gösterisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Program Şef Rıdvan Furkan Kutlu yönetimindeki orkestra tarafından verilen konserle son buldu.