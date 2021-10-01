KSÜ, Teknofest’ten birincilikle döndü!

Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi TEKNOFESTE İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde su üstü insansız arama kurtarma aracı "OtoFilika" isimli projeyle birinci oldu.



Rektör Niyazi Can yönetimindeki sütçü imam üniversitesi hem eğitim hem de katıldığı yarışmalarda birincilik elde ederek üniversitenin adının duyulmasında büyük ivme kazanmaya devam ediyor.



Doç. Dr. Celal Kurşun'un danışmanlığını yaptığı, Fizik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Elçi'nin takım kaptanlığını yürüttüğü takım TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalin birincisi oldu.



‘Filikaelçi’ takımını makamında kabul eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, bu başarıyı ve gururu yaşattıkları için proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.