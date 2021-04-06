KSÜ Tıp Fakültesi 1-7 Nisan Kanser Haftası bilgilendirmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kadir Güzin, 1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle ve kanserin insan yaşam üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması amacıyla bilgilendirmelerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 06.04.2021, 12:29 06.04.2021, 12:31
KSÜ Tıp Fakültesi 1-7 Nisan Kanser Haftası bilgilendirmesi

“Kanser dünya genelinde önemli bir toplumsal sağlık sorunudur. Dünyadaki en önemli kanser istatistiği kaynağı olan GLOBOCAN verilerine göre 2018 yılında dünyada toplam 18,1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 9,6 milyon kansere bağlı ölüm olmuştur. 2025 yılında ise yeni kanser vaka sayısının yaklaşık 22 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise 2018 yılında 210 bin yeni kanser vakası ve 116 bin kansere bağlı ölüm olduğu bildirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde en sık görülen kanser türleri erkeklerde sırasıyla akciğer, prostat ve mesane kanseri; kadınlarda ise sırasıyla meme, tiroid ve kolorektal kanseridir. En sık ölüme neden olan kanser türleri ise erkeklerde sırasıyla akciğer, prostat ve kolorektal kanserler iken; kadınlarda sırasıyla akciğer, meme ve kolorektal kanserlerdir. Görüldüğü üzere akciğer kanseri her iki cinste de en öldürücü kanser olarak ilk sırada yer almaktadır. Bugün için dünya genelinde saptanan 9.6 milyon civarındaki kansere bağlı ölümün yaklaşık 1.8 milyonu akciğer kanserine bağlı ölümlerdir.

Kanserin gelişme sürecine ve etki eden faktörlere de dikkat çeken Prof. Dr. Kadir Güzin, Sigara kullanımı başta olmak üzere kötü alışkanlığın kansere yol açtığını söyleyerek, “Tüm kanserlerin yaklaşık %5-10’u gibi küçük bir kısmı genetik anormalliklere bağlı olarak gelişirken, geri kalan %90-95’lik kısmı ise çevresel faktörlere ve yaşam şekline bağlı olarak gelişmektedir. Bunlar arasında başta tütün mamulleri olmak üzere fiziksel ve kimyasal karsinojenler, radyasyon, beslenme şekli (lifli gıdaları az tüketme vb), fiziksel hareket azlığı, obezite ve alkol sayılabilir. Kansere yol açan nedenler arasında çevresel faktörlerin ve yaşam şeklinin önemli ölçüde yer tutması nedeniyle yaşam tarzında yapılacak düzenlemeler riskin azalmasına ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda sağlıklı normal kiloyu korumak, obeziteden kaçınmak, dengeli sağlıklı beslenmek, tütün ve alkolden uzak durmak, düzenli olarak yeterli düzeyde fizik aktivite yapmak, güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda güneşten korunmak, çevresel hava kirliliğini azaltmak başlıca korunma yöntemlerini oluşturmaktadır.

Sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme gibi nedenler, kanser dâhil birçok hastalığın oluşumunu tetikleyebiliyor. Kanser tedavisi zor olmasının yanı sıra zaman gerektiren, hastayı hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yıpratan bir süreç olarak tanımlanıyor. Ancak kanser riski, yaşam tarzında yapılacak küçük değişiklikler ile büyük oranda azaltılabiliyor.

Doğal ve katkısız gıdaları tercih edin; yanlış ve yetersiz beslenme kanserin önemli tetikleyicilerinden biridir. Bu nedenle olabildiğince hazır besinlerden uzak durmalı, doğal ve çeşitli vitaminleri barındıran besinler tüketilmelidir. Mevsimine göre meyve ve sebze tüketimi de ihmal edilmemeli, günde en az 2,5 litre su tüketilmeli, balık ve baklagiller sofradan eksik edilmemelidir. Tuzdan olabildiğince uzak durulmalı, sağlıklı beslenme yaşam tarzına dönüştürülmelidir. Hareketsiz yaşam kanseri tetikleyen etkenlerden biridir. Özellikle hazır gıdalarla beslenen, hareketsiz bir yaşam tarzı olan ve daha çok masa başında zaman geçirenler; liften zengin, doğal beslenen, hareketli bir yaşamı benimseyen, düzenli spor yapan kişilere göre kansere yakalanma riskleri daha yüksektir.

Sigarayı hayatınızdan çıkartın; her beş akciğer kanseri vakasının dördü sigaradan kaynaklanmaktadır. Akciğer kanseri tüm kanser türleri içerisinde ölüm oranı en yüksek olanıdır. Aslında bu tablo sigaranın vaktinde bırakılması ya da sigaraya hiç başlanılmaması ile önlenebilir. Sigara kullanmanın ayrıca yumurtalık kanseri ve bazı lösemi türlerinin yanı sıra; ağız, larenks (gırtlak), farenks (üst yutak), burun ve sinüsler, özefagus (yemek borusu), karaciğer, pankreas, mide, böbrek, mesane, serviks ve bağırsak kanserleri de dâhil olmak üzere bir çok kanser türünü tetiklediği bilinmektedir.

Düzenli yürüyüş yapın ve hobi edinin; yine birçok hastalığın oluşmasında başrol oynayan stresin, kanseri de tetikleyebileceği bilinmelidir. Stresi kontrol altına almak ya da azaltıcı etkinliklerde bulunmak bu tehlikeyi azaltabilir. Stres yükü ağır olan kişiler doğa yürüyüşleri yapabilir, sevdikleri sanat dallarına odaklanabilir, çeşitli sosyal etkinliklere katılabilir. Bu sayede stres yükü azalacaktır ancak daha ağır tablolarda mutlaka psikolojik destek için bir uzmana başvurulmalıdır.

Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin; özellikle anne, baba, kardeş gibi yakınlarına kanser teşhisi konulmuş olanlar mutlaka doktora başvurmalı, gerekli kontrolleri yaptırmalıdır. Belirli süreler dâhilinde bu kontroller ihmal edilmemelidir. Ailede kanser öyküsü olmasa da, doktorun önereceği yaştan sonra kanser taramaları yapılması önemlidir.

Her 8 kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Bundan dolayı tüm kadınların 40 yaşından sonra meme kanseri açısından taramaya girmesi çok önemlidir. Menopoza girmiş tüm kadınların herhangi bir şikâyetleri olmasa da yılda bir kez rahim ve yumurtalık kanserinin erken teşhisi açısından jinekolojik muayene olmaları önemlidir. Rahim ağzı kanserinin neredeyse tamamının sebebi olan HPV virüsünün engellenmesi için tüm genç kızların ve erkeklerin aşı olması gerekmektedir.

Erken teşhisin tedavinin başarısı açısından hayati önem taşıdığı bilinmelidir. Kanserin erken tanısı ile ilgili olarak yapılan tarama programları ülkemizde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu anlamda KETEM adı verilen kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri tüm ülkede yaygın bir şekilde hizmet vermektedir. Tanı ile ilgili olarak gerek radyoloji ve nükleer tıp alanlarında gerekse genetik ve patoloji alanlarında en güncel yöntemler kullanılmaktadır.”

#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #KSÜ Tıp Fakültesi #17 Nisan Kanser Haftası
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Nisan 2021
İmsak 04:40
Güneş 06:04
Öğle 12:40
İkindi 16:16
Akşam 19:06
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 30 64
2. Fenerbahçe 31 62
3. Galatasaray 31 61
4. Trabzonspor 31 56
5. Alanyaspor 31 49
6. Hatayspor 30 49
7. Gaziantep FK 30 47
8. Karagümrük 31 45
9. Sivasspor 30 41
10. Göztepe 31 40
11. Konyaspor 30 39
12. Antalyaspor 31 39
13. Rizespor 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. Başakşehir 31 33
16. Malatyaspor 30 32
17. Ankaragücü 30 32
18. Kayserispor 30 32
19. Gençlerbirliği 30 30
20. Erzurumspor 31 27
21. Denizlispor 30 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 28 57
2. Samsunspor 28 54
3. Altay 28 53
4. Adana Demirspor 28 52
5. Altınordu 28 52
6. İstanbulspor 28 48
7. Ankara Keçiörengücü 28 46
8. Tuzlaspor 28 41
9. Bursaspor 28 40
10. Bandırmaspor 28 38
11. Ümraniye 28 38
12. Boluspor 28 32
13. Balıkesirspor 28 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 28 29
16. Akhisar Bld.Spor 28 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 28 8
Takımlar O P
1. Man City 31 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 30 56
4. Chelsea 30 51
5. Tottenham 30 49
6. Liverpool 30 49
7. West Ham 29 49
8. Everton 29 47
9. Aston Villa 29 44
10. Arsenal 30 42
11. Leeds United 30 42
12. Crystal Palace 30 38
13. Southampton 30 36
14. Wolverhampton 29 35
15. Burnley 30 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 30 29
18. Fulham 31 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 29 66
2. Real Madrid 29 63
3. Barcelona 28 62
4. Sevilla 29 58
5. Real Betis 29 46
6. Villarreal 29 46
7. Real Sociedad 28 45
8. Celta de Vigo 29 37
9. Granada 29 36
10. Athletic Bilbao 28 35
11. Levante 29 35
12. Valencia 29 33
13. Cádiz 29 32
14. Osasuna 29 31
15. Getafe 29 30
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 29 26
18. Huesca 29 24
19. Eibar 29 23
20. Deportivo Alaves 29 23