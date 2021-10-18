KSÜ Tıp Fakültesi 16 Ekim Dünya Anestezi Günü bilgilendirme yazısı

Anestezistlerin sağlık sisteminin vazgeçilmez birer parçası ve aynı zamanda görünmez kahramanları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bora Bilal, dünyadaki ilk anestezinin 16 Ekim 1846’da Amerika’da Dr. John Collins Warren tarafından Gilbert Abbott isimli işçiye uygulanmasından dolayı her yıl aynı tarihin ‘Dünya Anestezi Günü’ olarak kutlandığını belirtti. Ayrıca Orta Çağ döneminde İslam Tıbbının döneme damgasını vurduğunu ifade eden Doç. Dr. Bora Bilal, “Razi ve İbn-i Sina, Avrupa’daki tıp okullarının temelini oluşturarak bitkisel ilaçlarla hastalara cerrahi işlem için anestezi uygulamışlardır.” dedi.

“Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı hekimler olarak bizler, her alanda, bilimsel gelişmeler ışığında kliniklerde, ameliyathanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde, ettiğimiz yeminin bilinci ve kararlılığı ile kritik hasta bakımıyla uğraştık. Dünya tarihini saran ve sarsan pandemi günlerinde, anesteziyoloji ve reanimasyon biliminin ve onun uygulayıcısı değerli hekimlerimizin önemi ve gerekliliğinin daha da iyi kavrandığına inanıyoruz.” diyen Doç. Dr. Bora Bilal, “2020 yılı başından bu yana tüm dünyada normallerin unutulduğu ve halen devam eden pandemi sürecinde, Anesteziyoloji ve Reanimasyon hekimleri olarak ailemizi, çocuklarımızı ve her şeyden öte canımızı hiçe sayarak bilimin gereğini yerine getirdik. Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilimi ve bu bilimin fedakâr ve kahraman temsilcileri olan meslektaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 16 Ekim Dünya Anestezi Günü’nü kutlarım.” şeklinde konuştu