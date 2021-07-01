KSÜ Tıp Fakültesi 18. Dönem mezunları doktorluğa ilk adımlarını attı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci ailelerinin katılımıyla düzenlenen Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Diploma ve Yemin Töreninin açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

6 yıllık zorlu eğitim sürecinin her aşamasında genç hekim adaylarına destek olan ailelere ve hocalara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, ülkemizin dört bir yanında insanımıza şifa dağıtacak genç hekimlerimize meslek yaşamlarında başarı dileklerini sundu.

Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin en iyi koşullarda doktor olarak yetişmeleri için Tıp Fakültemiz ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemize üniversitemizin imkânları ölçüsünde gereken her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Rektör Can, “Fakültemiz ve hastanemizin eksikliklerinin giderilmesi noktasında fiziki altyapı, medikal teknoloji, yetişmiş insan kaynağı ve diğer destek unsurların sağlanması hususunda büyük gayret sarf ettik. Bütün bu çalışmalar sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için yapıldı.” şeklinde konuştu.

Üniversite genelinde son 3 yılda yarı olimpik yüzme havuzu, kongre merkezi, yeni kütüphane binası gibi önemli yatırımların üniversitemize kazandırıldığına dikkat çeken Rektör Can, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesinin de bu süreçte kurularak üniversitemizin akademik açıdan zenginleştiğini belirtti.

Covid-19 pandemi sürecinde en ön safta fedakârca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarını ifade eden Rektör Can, bu süreçte yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet dileyerek, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınadı.

“Sizler bugün mezun da olsanız hayatınız boyunca KSÜ ailesinin mensupları olacaksınız.” diyen Rektör Can, üniversitemizin ‘Sürekli Öğrenmenin, Değişimin ve Geleceğin Adresi’ sloganını hatırlatarak genç hekimlere hayatları boyunca kendilerini geliştirmeye devam etmeleri ve öğrenme süreçlerinin içerisinde yer almaları tavsiyesinde bulundu.

“İnsanlara şifa dağıtma yolundaki aşk ve şevkiniz daim olsun, yolunuz ve bahtınız açık olsun.” diyen Rektör Can, genç hekimlere meslek yaşamlarında başarı dileklerini sundu.

Bu yıl da mezuniyet törenini covid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirterek konuşmasına başlayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ise ülke olarak pandemiyle mücadele ve aşılama sürecinde önemli bir başarı kaydettiğimizi söyledi.

Doktorluk mesleğinin icrasında insan sevgisinin önemine vurgu yapan Dekan Bekerecioğlu, 18. Dönem mezunlarının doktorluk mesleğine hazırlanmasında emeği geçen ailelere, hocalara, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları ve ilimiz sağlık paydaşlarına teşekkürlerini sundu.

Tıp Fakültesi 18. Dönem mezunları adına ise dönem birincisi Dr. Fatma Mine Eren bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından 18. Dönem birincisi Dr. Fatma Mine Eren, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve Dekan Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ile birlikte yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tıp Fakültesi 18. Dönem birincisi Dr. Fatma Mine Eren’e mezuniyet ve onur belgesi ile plaketini Rektör Prof. Dr. Niyazi Can verdi. Dönem ikincisi Dr. Dilay Yılmaz belge ve plaketini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül verirken, dönem üçüncüsü Dr. Burak Kuşcu belge ve plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak’ın elinden aldı

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak verilen “Acil Tıp Stajında En Başarılı İntörn Doktor” ödülünü ise Dr. Betül Güngör, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili Doç. Dr. Uğur Lök’ün elinden aldı.

Tıp Fakültesi Dönem 6 temsilcisi Dr. Anıl Çağrı Aşçı’ya ise mezuniyet belgesi ile plaketini, Dönem 6 Koordinatörü Doç. Dr. Orçun Altunören verdi.

Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Diploma ve Yemin Töreni, 18. Dönem mezunlarının ‘Hekimlik Yemini’ etmeleri ve keplerini atması ile son buldu.