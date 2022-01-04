KSÜ Tıp Fakültesi 2. dönem öğrencilerine beyaz önlükleri törenle giydirildi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Covid 19 pandemisi nedeniyle yapılamayan tören, KSÜ Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, Sezai Karakoç Konferans Salonunda Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, üniversite üst yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, insanlık için sağlığın önemine değinerek, sağlık hizmetinin sunumunda hekimlik mesleğinin önemine dikkat çekti.

Sağlık alanında hizmet sunacak meslek elemanlarının en iyi şekilde yetişmesi için üniversite olanaklarını zorlayarak fiziki-teknolojik altyapıyı ve nitelikli akademik kadroyu güçlendirdiklerini hatırlatan Rektör Can, ‘Sevgili aileler, bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınız 6 yıl sonra fakültemizden nitelikli hekimler olarak mezun olacaklar.” dedi.

Eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında imkânları güçlendirirken spor, kültür ve sanat alanlarını da ihmal etmediklerini belirten Rektör Can, şehrimizdeki kurum ve kuruluşlarla yürütülen gençlik odaklı projelerle öğrencilerimizin boş zamanlarını da çeşitli aktivitelerle zenginleştirmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Tıp Fakültesinin akredite olması noktasında önemli bir aşama kaydettiklerini söyleyen Rektör Can, bu süreci en kısa zamanda tamamlamak için gayret ettiklerinin altını çizdi.

Sağlık şehitlerini ve bütün şehitlerimizi rahmetle yâd eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can konuşmasını bütün öğrencilerimize eğitim ve meslek hayatlarında başarılar dileyerek tamamladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ise 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında kayıt yaptıran öğrencilerin beyaz önlük giyme törenini gecikmeli de olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Geleceğin hekimlerine tavsiyelerde bulunan Dekan Bekerecioğlu, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Tıp Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilere beyaz önlükleri Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri tarafından giydirildi.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.