KSÜ Tıp Fakültesi 3-9 Eylül “Halk Sağlığı Haftası” bilgilendirme yazısı

KENDİ SAĞLIĞIMIZ VE BAŞKALARININ SAĞLIĞI İÇİN AŞILANALIM

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Erdoğan, Halk Sağlığı Haftasına özel yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle halk sağlığının öneminin anlaşıldığına dikkat çekerek, “Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde halk sağlığı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Kendi sağlığımız ve başkalarının sağlığı için aşılanalım.” dedi.

“Sağlık, doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. O nedenle herkes sağlık hizmetlerine erişebilme ve hizmetlerden yararlanma konusunda eşit şansa sahip olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin birinci amacı ve sağlık personelinin temel sorumluluğu, kişilerin sağlıklı yaşamaya devam etmelerini sağlamak ve hasta olmamaları için çalışmaktır.”

ÜLKEMİZDE 3-9 EYLÜL TARİHLERİNDE “HALK SAĞLIĞI HAFTASI” OLARAK KUTLANMAKTADIR

“Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini belirterek toplumun sağlık bilincinin artırılmasıdır. Bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır.”

HEP BİRLİKTE COVID-19 HASTALIĞINI ÖNLEYEBİLİRİZ

“Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde halk sağlığı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelenin en etkin yolu hastalıklara karşı aşılanmaktır. Halk sağlığına gönül veren tüm sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın Halk Sağlığı Haftası kutlu olsun.”

KSÜ REKTÖRÜ PROF. DR. NİYAZİ CAN, HALK SAĞLIĞI HAFTASINI KUTLADI

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da tüm sağlık çalışanlarının ve halkımızın Halk Sağlığı Haftasını kutladı.

Halk sağlığının önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, toplumu ilgilendiren her konuda duyarlı olduklarını ve bu konuda da ilgili uzmanlarımızla toplumu bilgilendirme ihtiyacı duyduklarını, bundan sonra da toplumun meselelerini üniversitemizde gündemde tutacaklarını söyledi.