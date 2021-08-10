KSÜ Tıp Fakültesi başarılı bir operasyona daha imza attı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Türkiye’de sayılı hastanelerde uygulanan (Minimal İnvaziv) kalp ameliyatlarına bir yenisi daha eklendi.

Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ve Prof.Dr. Mehmet Acıpayam önderliğinde artık koroner bypass ameliyatlarında bacaktan cerrahi olarak çıkarılan damar (safen ven), yeni kullanılmaya başlayan yöntemle kapalı (endoskopik) olarak çıkarılmaya başlandı.

Kalp rahatsızlığı dolayısıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 68 yaşındaki Süleyman Dal isimli hasta, kalp damar cerrahisine nakledildi. Doç.Dr. Erdinç Eroğlu ve Prof.Dr. Mehmet Acıpayam’ın incelemeleri üzerine bypass ameliyatına karar verildi.

Kahramanmaraş’ta ilk kez uygulanan endoskopik damar çıkarma yöntemi ile 5 damar koroner bypass ameliyatı yapılan Süleyman dal isimli hasta yeni yöntem sayesinde kısa sürede sağlığına kavuştu.

Süleyman Dal ise ameliyatı yapan hocalara ve hastane yönetimine şükranlarını sunarak, şunları kaydetti:

“Sol bacağımda ve döşümde aşırı ağrılar vardı. Hocalarım 5 damarımın değiştiğini söyledi. Şu an kendimi çok sağlıklı ve iyi hissediyorum. Şehir, hastane, doktor aramaya gerek yok. Dünya’nın en iyi hocaları buradadır. Beni öncelikle sağlığıma kavuşturan hekimlerime ve yoğun bakımda güler yüzüyle ilgisini eksik etmeyen yoğun bakım personeline çok teşekkür ederim." Diye konuştu.

(KSÜ) Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Süleyman Bey hastanemize göğüs ağrısı şikâyeti ile başvurmuştu. Kardiyolojide ki hocalarımızın yaptığı anjiyo sonucunda 5 damarında tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Ve bir an önce ameliyat olması gerekiyordu. Biz Süleyman Bey ile ve ailesi ile bu durumu değerlendirdik. Kendisine kapalı bypassın uygun olduğunu ve 5 damarını bu yöntemle değiştirebileceğimizi söyledik. Ayrıca hastamızın ileri yaş olması ve özellikle ayak damarlarının tıkalı olmasından dolayı bacaktan çıkaracağımız Safen ven damarının açık cerrahi yerine kapalı endoskopik yöntemle de yapabileceğimizi söyledik. Sağ olsun hasta yakınlarını da bu durumu kabul ettiler. Tetkikler neticesinde de ameliyata uygun olduğunu anladıktan sonra hastamızın hem 5 damarını değiştirdik hem de bu damarlarını ayağından kapalı yöntemle çıkarttık. Sürecimiz son derece güzel gelişti. Hastamız gayet memnun. İnşallah taburcu edeceğiz.” Dedi.

Eroğlu,” Öte yandan kliniğimizde kalp ameliyatlarının büyük bir kısmını kapalı yöntemle yapabiliyoruz. 60 dan fazla hastamızı bu yöntemle ameliyatı gerçekleştirdik. Artık bir yenilik daha olarak da koroner bypass yaptığımız hastalarda bacaktan aldığımız damarı da kapalı yöntemle yani endoskopik yöntemle de çıkarabiliyoruz. Bu hizmeti hastanemiz, şehrimiz ve bölgemizde artık güvenle verebiliyoruz.” Şeklinde konuştu.

“Ayrıca bu hafta Süleyman Amca dışında 71 yaşındaki bayan hastamızın da kalbinde büyük bir kitle olması nedeniyle küçük kesi ameliyatıyla hastamızın kitlesini başarılı bir şekilde çıkarttık. Hastamız serviste. İnşallah onun da taburcu olmasını yarına planlamaktayız. Yine aynı hafta 52 yaşındaki bir genç hastamızın 2 damarını yine kapalı bypass yöntemiyle gerçekleştirdik. Artık kliniğimizde ortalama her hafta 3'e yakın kapalı yöntemle kalp ameliyatını başarı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kapalı kalp ameliyatının en büyük artısı hastalarımıza özellikle sosyal hayata dönüşü çok hızlı oluyor. Bu hastalarımızın özellikle elini kolunu çok rahat kullanabiliyor. Günlük işlerini kendileri daha hızlı bir şekilde yapıyorlar ve en önemlisi hastalarımız bir hafta içinde normal hayatta çok hızlı bir şekilde dönebiliyorlar. Ayrıca hastalarımızın yara izleri çok küçük olduğu için enfeksiyon riski oldukça düşük olmakla beraber iz kalmamasından dolayı da hastaların psikolojisi oldukça iyi olmaktadır.” Dedi.