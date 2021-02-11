KSÜ Tıp Fakültesi çalışanlarına ikinci doz aşı yapılıyor
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2021, 16:55 11.02.2021, 17:53
4 Ocak’ta ilk doz corona virüsü aşısı uygulanan sağlık çalışanlarına bugün ikinci doz yapılıyor.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesinde ise bugün itibariyle sağlık çalışanlarına 2. doz aşı uygulaması gerçekleştirildi.
Yarından itibaren ise 65 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına 2. doz aşı uygulaması devam edecek.
2. doz aşı uygulamaları sırasında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Metin Kılınç yaptığı konuşmada şu ana kadar Kahramanmaraş’ta 150’ye yakın sağlık çalışanının aşılandığını bildirdi.
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