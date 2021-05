KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 'Acil Bekleme Salonu' açılışı yapıldı

Hastaneye gelen vatandaşların ve çalışanların 24 saat yararlanabileceği, aynı zamanda kafe hizmetlerinin de sunulduğu “Acil Bekleme Salonu”, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın teşrifleriyle hizmete açıldı.

Üniversite ve hastane yöneticileri ile personelin de katıldığı, Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirilen açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin her noktasında her geçen gün önemli gelişmelere imza atıyoruz. Bugün itibariyle kafe hizmetlerini de ihtiva eden “Acil Bekleme Salonu” hizmete girdi. Hastanemiz acil polikliniğine gelen vatandaşlarımız nezih bir ortamda yakınlarını beklerken yeni bir uygulamamız olan dijital bilgilendirme ekranlarından, teşhis ve tedavi süreci hakkında bilgi alabilecekler. Uygulama sayesinde vatandaşlarımızın hastaları ile ilgili tereddütleri giderilmiş olacak." dedi.

ÇÖZÜM MASASI VE “BANA SOR” UYGULAMASI

Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için çözüm masası birimi kurduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, "Hasta ve hasta yakınlarımızın tedavi sürecinde karşılaşabilecekleri sorunların giderilmesi amacıyla, geçtiğimiz günlerde Çözüm Masası’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önceliğimiz vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde yerine getirmek. Ayrıca hastanemizde yeni faaliyete giren “Bana Sor” uygulamasını hayata geçirdik. Hastalarımıza yardımcı olmak, yer ve yol göstermek amacı ile hizmet vermek için personellerimizi görevlendirdik. Bu uygulamayı da vatandaşlarımız memnuniyetle karşıladı." şeklinde konuştu.

İNSANIMIZI MERKEZE ALAN GELİŞMELER DEVAM EDECEK

“İnsanımızı merkeze alan gelişmelere devam edeceğiz.” diyen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Hasta transferini daha konforlu hale getirmek için elektrikli hasta taşıma araçları alarak hizmete sunduk. Özellikle hamile, engelli ve yaşlı hastalara büyük kolaylık sağlayan bu sistemi hastanemize kazandırdık. Güzel bir hizmet oldu. Tüm vatandaşlarımıza ve Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun."