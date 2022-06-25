KSÜ Tıp Fakültesi hastanesinde kadın sağlığı konuşuldu!

KSÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda Gerçekleştirilen Programa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Çelik, Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete Güngör, Çeşitli Üniversitelerde Görev Yapan Kadın Doğum Alanında Uzman Akademisyenler, Doktorlar Ve Öğrenciler Katıldı.

Sempozyumun Açılış Konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu Yaptı.

İki Bölüm Be Bir Panel Şeklinde Düzenlenen Sempozyumda Histeroskopi Ve Laparoskopi, Ovulasyonindüksiyonu, İnfertilite Tedavilerinde İpuçları Konuşularak Yapılması Gerekler Tartışıldı.

Sempozyum Sonunda Bir Açıklama Yapan KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş

24. Toplantılarını Kahramanmaraş’ta Yaptıklarını Belirten Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Çelik Hasta Dostu Yöntemleri Doktorlara Anlattıklarını Söyledi.

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete Güngör Endoskopik Cerrahiyi Ülke Genelinde Tanıtmayı Amaçladıklarını İfade Etti.

Ksü Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Alev Özer Ksü’de Bu Yöntemlerin Aktif Bir Şekilde Uygulandığının Altını Çirek “Güncel Bilgilerin Paylaşıldığı Güzel Bir Sempozyum Oldu” Dedi.

Deneyimlerini Bu Sempozyum Aracılığı İle Aktardıklarını Dile Getiren Adana Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahı Dr. Mehmet Ali Narin İse Bu Alandaki Yenilikleri Öğrendiklerini Anlattı.

Kahramanmaraş’ta Böyle Sempozyumun Gerçekleştirilmesinin Gurur Verici Olduğuna Dikkat Çeken Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.