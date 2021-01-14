KSÜ Tıp Fakültesi Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinde önemli başarılara imza atıyor

Teknolojideki ilerlemelerle birlikte tıp alanındaki yöntemlerde de önemli gelişmeler yaşanırken, yeni gelişmelerle birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi de (Tıp Fakültesi Hastanesi) fiziki ve teknolojik altyapısını çağın gereksinimleri doğrultusunda güçlendirmeye devam ediyor.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü hastaneye son dönemde kazandırılan minimal invaziv kalp aletleri ile birlikte başarılı kalp ameliyatlarına imza atıyor.

“Özellikle kalp ameliyatları küçük kesi yöntemi sayesinde konforlu bir şekilde, daha az yara izi ile gerçekleştiriliyor; bu sayede hastaların iş ve sosyal yaşama dönüş süresi kısalıyor.” diyen KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam, “Vücudun görünmeyen bölgelerinden yapılan küçük kesilerle gerçekleştirilen bu işlemlere minimal invaziv cerrahi adı veriliyor. Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can hocamızın talimatıyla alınan minimal invaziv kalp cerrahisi aletleriyle altyapımızın tamamlanmasıyla beraber artık şehrimizde tüm dünyada olduğu gibi koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, kalp tümör ameliyatları ve kalp deliği kapatması gibi ameliyatlar küçük kesi ile yapılabilmektedir.” dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ise kalp ve damar cerrahisinde minimal invaziv yönteminin sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi.

“Uzun süredir kliniğimizde başarıyla uygulanan kalp ameliyatları son yıllarda gelişen teknikler ve Rektörlüğümüz tarafından yeni alınan minimal invaziv kalp aletleri neticesinde tüm dünyada olduğu gibi Kahramanmaraş'ımızda da hızlı bir değişime uğrayarak minimal invaziv kalp cerrahisine doğru kaymaktadır.” diyen Eroğlu, “Açık kalp ameliyatlarında standart olarak kullanılan teknik; göğüs kemiğinin tamamen açılmasıyken, son yıllarda küçük kesi ile yapılan ameliyatlar hem baypas hem de kapak cerrahisinde standart kesinin yerini almaktadır.” diye konuştu.

Minimal invaziv kalp cerrahisinin hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrasında birtakım avantajlar sağladığını belirten Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, minimal invaziv kalp cerrahisinin avantajlarını şu şekilde sıraladı:

Kesi daha küçük olduğundan ameliyat sırasında daha az kanama olur ve komplikasyon riski daha düşüktür.

Göğsün ön tarafında ameliyat izi olmadığından estetik açıdan iyi bir görünüm sağlar ve psikolojik olarak hastayı olumsuz etkilemez.

Kalbe ulaşırken meydana gelebilecek doku hasarlarının önüne geçilmesini sağlar.

Komplikasyon ve enfeksiyon riski düşüktür.

Hastaya ikinci bir kalp ameliyatı gerektiren durumlarda sorun oluşturmaz.

Hastanın daha erken taburcu olmasını sağlar.

Hasta daha erken günlük hayatına dönebilir, sosyal ve cinsel yaşantısında problem oluşturmaz.

Hasta ameliyat sonrasında sırt üstü yatmak zorunda değildir, istediği pozisyonda yatabilir.

Hasta araba kullanabilir ve emniyet kemeri takabilir.

Hasta göğsünü korumak zorunda değildir.

Hasta hareket sınırlamasıyla karşılaşmaz, yüzebilir ve ağır kaldırabilir.