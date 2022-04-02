KSÜ Tıp Fakültesinde, “Eğiticilerin Eğitimi” Programa Katılan Akademisyenler belgelerini aldılar

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın verdi ilk dersle başlayan “Eğiticilerin Eğitimi” programı 15-23 Mart 2022 tarihleri arasında Tıp Fakültesinde gerçekleştirildi.

Tıp fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen belge takdim törene Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İsrafil Orhan, Prof. Dr. Perihan Öztürk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı ve öğretim üyeleri katıldı.

Sertifika töreni öncesi konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Eğitimde sürekliliğin çok önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Dr. Niyazi Can, eğitim alan öğretim üyelerine ve eğitmenlere sertifikalarını takdim etti.