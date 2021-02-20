KSÜ Tıp fakültesinde farkındalık sergisi açıldı!

Birçok temel ihtiyaç malzemesinin yanı sıra tıbbi desteklerle de bulunarak buralarda yaşayan insanlara unutulmadıkları bir kez daha hatırlatılıyor.

KSÜ Tıp Fakültesinde açılan sergide yaşanan o zorlu mücadelenin yanı sıra götürülen tıbbi destekler sergileniyor.