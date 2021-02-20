KSÜ Tıp fakültesinde farkındalık sergisi açıldı!
KSÜ, Büyükşehir Belediyesi, İHH tarafından mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine el uzatılmaya devam ediliyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2021, 16:24 20.02.2021, 18:05
Birçok temel ihtiyaç malzemesinin yanı sıra tıbbi desteklerle de bulunarak buralarda yaşayan insanlara unutulmadıkları bir kez daha hatırlatılıyor.
KSÜ Tıp Fakültesinde açılan sergide yaşanan o zorlu mücadelenin yanı sıra götürülen tıbbi destekler sergileniyor.
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