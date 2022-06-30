KSÜ Tıp Fakültesinde Mezuniyet Heyecanı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci ailelerinin katılımıyla düzenlenen Tıp Fakültesi 2021-2022Akademik Yılı Diploma ve Yemin Töreninin açılış konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Eğitim süresince genç hekim adaylarına hiçbir desteği esirgemeyen fedakâr ailelere ve hocalara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, mezun hekimlere meslek yaşamlarında başarı dileklerini sundu.

Üniversite üst yönetimi olarak öğrencilerin en iyi şartlarda yetişmeleri için Tıp Fakültemiz ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemize üniversitemizin imkânları ölçüsünde gereken her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Rektör Can, “Fakültemiz ve hastanemizin eksikliklerinin giderilmesi noktasında fiziki altyapı, medikal teknoloji, yetişmiş insan kaynağı ve diğer destek unsurların sağlanması hususunda büyük gayret sarf ettik. Bütün bu çalışmalar sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için yapıldı.” dedi.

Tıp Fakültesi kadrosunun her geçen gün daha da güçlendirildiğini belirten Rektör Can, talep edilen kadroların neredeyse yarısını Tıp Fakültesine ayırdıklarını söyleyerek önümüzdeki haftalarda yeni kadroları ilana çıkacaklarının da müjdesini verdi.

“Sizler bugün mezun da olsanız hayatınız boyunca KSÜ ailesinin mensupları olarak kalacaksınız.” diyen Rektör Can, üniversitemizin ‘Sürekli Öğrenmenin, Değişimin ve Geleceğin Adresi’ sloganını hatırlatarak genç hekimlere hayatları boyunca kendilerini geliştirmeye devam etmeleri ve öğrenme süreçlerinin içerisinde yer almaları tavsiyesinde bulundu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ise mezunlara kutsal bir mesleğin mensupları olduklarını hatırlatarak ve hekimlik mesleğinin icrasında önemli gördüğü noktalara dikkat çekerek 19. Dönem mezunlarının doktorluk mesleğine hazırlanmasında emeği geçen ailelere, hocalara, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları ve ilimiz sağlık paydaşlarına teşekkürlerini sundu.

Tıp Fakültesi 19. Dönem mezunları adına ise dönem birincisi Dr. Yaren Kale bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından 19. Dönem birincisi Dr. Yaren Kale, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve Dekan Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ile birlikte yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tıp Fakültesi 19. Dönem birincisi Dr. Fatma Mine Eren’e mezuniyet ve onur belgesi ile plaketini Rektör Prof. Dr. Niyazi Can verdi. Dönem ikincisi Dr. Nahide Nur Aybala Güngör’e belge ve plaketiniRektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş verirken, dönem üçüncüsü Dr. Gökhan Durukan belge ve plaketini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu’nun elinden aldı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak verilen “Acil Tıp Stajında En Başarılı İntörn Doktor” ödülünü ise Dr. Ömer Faruk Çiçek, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz’ın elinden aldı. Aynı zamanda Tıp Fakültesi Dönem 6 temsilcisi de olan Dr. Ömer Faruk Çiçek’e mezuniyet belgesi ile plaketini, Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Fındıklı verdi.

Tıp Fakültesi 2021-2022Akademik Yılı Diploma ve Yemin Töreni, 18. Dönem mezunlarının ‘Hekimlik Yemini’ etmeleri ve keplerini atmaları ile son buldu.