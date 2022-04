KSÜ Türk Halk Müziği Korosu 3. konseriyle sanatseverlerle buluştu

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, üniversite protokolü, personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatseverin katılımlarıyla KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda düzenlenen konserin açılış konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Üniversitelerin eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra, kültür ve sanat alanında da topluma öncülük etme misyonunun olduğuna belirten Rektör Can, KSÜ’de duygu dünyamıza ışık tutan bu tür sanatsal etkinlikleri teşvik ederek imkânlar ölçüsünde destek sağladıklarını ifade etti.

Rektör Can’ın açılış konuşmalarının ardından KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Alper Şakalar yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel Türk halk müziği eserleri seslendirerek, katılımcıların beğenisini topladılar.

Konser programının sonunda Rektör Prof. Dr. Niyazi Can tarafından Koro Şefi Öğretim Görevlisi Dr. Alper Şakalar’a çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.