KSÜ uluslararası öğrencileri Mini Dünya Kupası Futbol Turnuvası'nda mücadele etti

Turnuva, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İrfan Yolunda Kültürlerin Kardeşliği Projesi kapsamında; Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğünün desteği ile Uluslararası Öğrenci Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Kahramanmaraş Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği ve KSÜ Yedi Renk Öğrenci Topluluğu işbirliği ile organize edildi.

22-31 Ocak 2021 tarihleri arasında KSÜ Avşar Yerleşkesi Spor Tesislerinde gerçekleştirilen karşılaşmaların sonucunda Orta Afrika Cumhuriyeti takımı rakiplerini bir bir eleyerek şampiyon oldu.

4. Geleneksel Mini Dünya Kupası Futbol Turnuvasının ikincisi Cibuti, üçüncüsü ise Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törenle verildi.

Törende konuşan Rektör Can, “16 farklı ülkeden öğrencilerimiz iki haftadır devam eden müsabakalarda hem yarıştılar, hem eğlendiler hem de kültürlerarası dayanışmanın ve olgunluğun örneklerini sundular. Turnuvaya katılan bütün takımlara bu birliktelik ortamına sundukları katkı için teşekkür ediyor, dereceye giren takımları tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.