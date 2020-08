KSÜ, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"de Stant Açarak Şehrimizi ve Üniversitemizi Tanıttı!

Kovid-19 salgını nedeniyle olası risklerin en aza indirgenerek sürecin kolaylaştırılması amacıyla, üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına imkan tanıyan “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

153 bin kayıtlı kişi tarafından 1 milyon 170 bin sayfa ziyareti, 1 milyon kez stand ziyareti yapılan fuara KSÜ, 7 kişilik akademik ve idari personelden oluşan tanıtım ekibi ile katıldı.

KSÜ tanıtım ekibi, tercih yapacak adaylara üniversitemiz bünyesindeki bölümler, programlar, barınma ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi birçok alanda bilgiler vermiştir. Bu kapsamda öğrencilerin üniversitemize ve şehrimize dair tüm soruları cevaplandırılmış, bunun yanında rehber öğretmen desteği içeren sorularda da rehberlik araştırma merkezleri ve okul rehber öğretmenlerine yönlendirme yapılmıştır.

“Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" kapsamında KSÜ sanal standını yaklaşık 1500 öğrenci ziyaret ederek üniversitemiz ile ilgili bilgi almıştır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof Dr. Niyazi Can, tanıtım faaliyetlerini çok önemsediklerini ve bu bağlamda her platformda üniversitemizle birlikte şehrimizin de tanıtımını yaptıklarını vurgulayarak “Üniversitemizi her fırsatta tanıtmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de tanıtım faaliyetlerini aksatmıyoruz. Bilgimiz dahilindeki tüm fuarlara katılıyor, şehrimizi ve üniversitemizi en doğru ve en etkili yöntemlerle anlatıyoruz.” dedi.