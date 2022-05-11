KSÜ ve DOĞAKA arasında 'Kahramanmaraş Tabiat Tarihi Müzesi' sözleşmesi imzalandı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve DOĞAKA Genel Sekteri Oğuz Alibekiroğlu’nun katılımıyla Rektörlük Makamında gerçekleştirilen imza töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ve Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yörükoğlu ve Öğr. Gör. Tuğberk Ançel de hazır bulundular.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, DOĞAKA tarafından yapılan proje ilan çağrılarının ve benzer şekilde ulusal ve uluslararası proje ilan çağrılarının KSÜ Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yakından takip edilerek çok sayıda proje başvurusu gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu tarz başarılı projelerin hem kentimizin hem de üniversitemizin gelişimi açısından son derece yararlar sağlayacağını vurgulayan Rektör Can, desteklerinden dolayı DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu’na ve projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim elemanlarına tebrik ve teşekkürlerini ifade etti.