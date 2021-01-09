KSÜ ve Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okullarını Destekleme Programı kapsamında Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve başvurusu yapılan ‘Bilim Işığında Z Kuşağına Doğa Eğitimi’ projesinin uygulanmasında öğrencilerin üniversite imkânlarından faydalanmasının sağlanmasını amaçlayan protokol, KSÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar tarafından imzalandı.
Protokol kapsamında Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne üniversitemizce altyapı ve uzman personel desteği sağlanması amaçlanıyor.
KSÜ olarak şehrimiz ve ülkemizin kalkınmasına katma değer sunacak her türlü projede kurum ve kuruluşlarla etkin ve verimli işbirliklerine imza attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de bu anlamda önemli işbirliklerimiz var. Önümüzdeki süreçte ortak proje ve işbirliklerini güçlendirerek arttırmanın gayreti içerisindeyiz.” diye konuştu.
Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ise kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine öncülük eden, proje ve çalışmalara destek veren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a şükranlarını sundu.
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