KSÜ ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğiyle ‘Öğretmenler Günü Konseri’ Düzenlendi

KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser programına üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. Kadir Saltalı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, KSÜ personel ve öğrencileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Konser programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Öğretmenler Günü Konseri’nin üniversitemizin şehrimizdeki paydaşlarla kurduğu verimli işbirliğine güzel bir örnek olduğunu vurguladı.

Üniversitemizde faaliyet gösteren her birimin şehrimizdeki ilgili sektör ve birimlerle verimli ve etkili işbirliklerinin olduğunu belirten Rektör Can, eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki işbirliklerini başarıyla yürütürken, spor, kültür ve sanat alanlarındaki işbirliklerini de aynı düzeyde yürüttüklerini ifade etti.

Konsere yoğun ilgi gösteren sanatseverlere şükranlarını sunan Rektör Can, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirerek, konsere katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından iki bölümden oluşan konser programına geçildi. Konserin ilk bölümünde Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Soner Okan yönetimindeki müzik öğretmenlerinden oluşan ‘Oda Müziği Topluluğu’ klasik müzik ve halk müziğinden eserler icra ettiler.

Konserin ikinci bölümünde ise Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tekgül yönetiminde birbirinden güzel eserleri seslendiren ‘Oda Korosu’ performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Konser programının sonunda Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri tarafından katkı sağlayan isimlere teşekkür belgeleri takdim edildi.