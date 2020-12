KSÜ ve KMTSO arasında mesleki eğitime destek burs protokolü imzalandı

Protokol KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı arasında imzalandı.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı,

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu,

Bu protokol, KMTSO'nun mesleki eğitime destek vermesi suretiyle, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü nitelikli öğrencilerin tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek, tekstil ve hazır giyimde öncü olan ülkemizde bilgi, beceri ve donanım sahibi tekstil mühendislerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM

Madde 4:

Burs, ilk 15 (onbeş) tercihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler içerisinden, en yüksek puan aldığı tespit edilen ilk 10 öğrenciye verilecektir. Bu öğrencilerin listesi KSÜ Rektörlüğü tarafından KMTSO’ya bildirilir.

Madde 5:

Bursun ödenmesi, madde 4'deki şartları sağlamış öğrencilere ilk kayıt yaptırdıkları dönemle birlikte başlar, yılda 9 ay olmak üzere, 4 yıl boyunca devam eder.

Madde 6:

Burs miktarı 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için aylık 500 TL olarak belirlenmiş olup, diğer yıllar için burs miktarı KMTSO tarafından belirlenir.

EĞİTİM BURSUNUN DEVAM ŞARTLARI

Madde 7:

a) Bursiyerin herhangi bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olması durumunda bursu kesilir.

b) Bursiyerin her yıl (2 dönemi kapsar) sonunda dönem not ortalaması 4 üzerinden 2,5 ve üzerinde olmalıdır. Not ortalaması 2,5’un altında olan öğrencinin bursu kesilir.

c) Bursiyer, disiplin yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin kuruluna sevk edilir ve yaptırım alırsa burs hakkını kaybeder.

d) Bursiyer, yatay geçiş ile üniversite/bölüm değiştirmesi veya farklı sebeplerle üniversiteyi/bölümü bırakması/dondurması halinde bursu kesilir.

e) Burs almaya hak kazanan öğrencilerden istenecek belgeler aşağıda verilmiş olup bu belgeler KMTSO tarafından eğitim-öğretim yılı başlamadan bir ay önce bölüm başkanlığından yazılı olarak istenir:

1. İlk yıl için; KSÜ'ye kesin kayıt belgeleri, ÖSYM puan belgeleri ve Bölümün ilk 15 (onbeş) tercih arasında olduğuna dair KSÜ Rektörlüğü onaylı belgeler,

2. Sonraki yıllar için Güz yarıyılı öğretimi başlamadan önce başarı durumunun 2,5 ortalama ve üstünde olduğunu gösterir Bölüm tarafından onaylanmış belgeler (transkript).

f) KSÜ Rektörlüğü, KMTSO'nun mesleki eğitime destek bursunun öğrencilere duyurulması amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tanıtım kitapçığında veya Üniversite Web sayfasında ve ÖSYM tercih kılavuzunda burs ile ilgili bilgilerin yer alması için gerekli girişimlerde bulunur. Ayrıca her iki kurumun ve bölümün web sayfasında burs ile ilgili duyurulara, her yıl için yenilenmek üzere yer verilir.

g) KSÜ Rektörlüğü, 2020 Yılı KMTSO'nun mesleki eğitime destek bursunun öğrencilere duyurulması amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tanıtım kitapçığında veya Üniversite Web sayfasında ve ÖSYM tercih kılavuzunda burs ile ilgili bilgilerin yer alması için gerekli girişimlerde bulunur. Ayrıca her iki kurumun ve bölümün web sayfasında burs ile ilgili duyurulara yer verilir.

h) Bu protokol 2020 Yılı YKS sınavı tercih dönemi için geçerlidir. Bundan sonraki yıllar için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasıyla yeni protokol yapılması gerekmektedir.

i) Bu protokol 2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 25/11/2020