KSÜ ve MADO iş birliği yaptı! Kültüre alınan 'yabani orkide'nin ekimi yapıldı

Yaklaşık 40 dönüm alana ekimi yapılan, Maraş dondurmasına lezzetini veren salebin kaynağı yabani orkidelerin hasadından 30 ton verim alınması hedefleniyor.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı dondurma ustası Mehmet Kanbur, 22 yıl önce orkidenin doğadaki varlığını korumak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Firma olarak konuyla ilgili Ar-Ge birimi oluşturduklarını ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile iş birliği yaptıklarını anlatan Kambur, Türkoğlu ilçesindeki çiftliklerinde yaklaşık 10 dönüm alanda orkide bahçesi kurduklarını söyledi.

Bu sene KSÜ ile işbirliği kurarak ekim yaptıklarını anlatan Kambur, amaçlarının bölgedeki çiftçilere destek olabilmek ve istihdamı genişletebilmesine katkı sağlamak olduğunu aktardı.

Kambur, salep ekmeleri durumunda MADO olarak bölge çiftçilerine 10 yıl alım garantisi verdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"KSÜ'nün bilim ekibinden konuyla ilgili destek istiyoruz. Üniversite ve MADO işbirliğinde Kahramanmaraş'ta salep markasını geliştirip dünyaya pazarlamaya çalışıyorum. Çok iyi bir salebiniz olmadığı zaman iyi bir dondurma yapmanız mümkün değil. Salep, dondurmanın hammaddesi aynı zamanda da şifalı bir içecek. Bunun çoğaldığı zaman dünyada artık kahve gibi içecek haline gelecek. Zaten Avrupa'da bu 1700'lü yıllarda içecek olarak kullanılmış bir ürün. Avrupa bunu çok iyi biliyor. Bizde Osmanlı'da yıllarca içtik. Ama üretilmeyince devlet endemik bitki diye yasakladı. Bizim gayemiz bunu çoğaltmak ama biz bunu bilim adamlarıyla beraber çoğaltabilirsek ekonomiye büyük katma değer sağlarız. "

Salebin ekonomik olarak değerle ve talep edilen bir bitki olduğuna işaret eden Kambur, endemik bitki olduğu için dışarıya çıkarılamadığı ve doğadan toplanamadığını hatırlatarak, "O zaman bilim adamlarıyla beraber biz bunu artık geniş ovalarda yapmamız lazım. Bu sayede Maraş'ın ismini salebiyle dünyaya duyuracağız." dedi.