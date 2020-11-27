KSÜ, Vefatının 98’inci yılında Sütçü İmam’ı anma programı düzenledi

Kent protokolünün de katıldığı anma programında Sütçü İmam, dualarla anıldı.

İlk olarak Cuma namazının kılındığı anma programında daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.



“KONU VATAN OLDUĞUNDA AMA, FAKAT DEMEDEN…”

KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, konuşmasında şunları söyledi: “Malum Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılının içerisindeyiz. 100 yıl önce Kahramanmaraş’ın kurtuluşuna vesile olan, kurtuluş harekâtını başlatırken ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam ve orada gösterdiği davranış çok önemli. Sütçü İmam sade bir vatandaştı. Süt satarak geçimini temin ediyordu. Ancak konu vatan olduğunda, millet, din olduğunda ama fakat demeden silahını çekip gereğini yapmıştı. Arkasından başlayan kurtuluş mücadelesinde o mücadeleye katılan Kahramanmaraş’ın her ferdi de yine aynı davranışı göstermişti. İşte Kahramanmaraş’ı Kahramanmaraş yapan bu ruhtur ve bu ruh Kahramanmaraş’ta devam etmektedir. 100 yıl önce Kahramanmaraş’ın kurtuluşu için mücadele eden, bu mücadeleye katılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

“SÜTÇÜ İMAM’IN SÜREKLİ ANILMASI ÇOK KIYMETLİ”

Sütçü İmam’ın torunu Mehmet Türkkorur, şöyle konuştu: “Öncelikle Sütçü İmam’ın vefat yıl dönümünü andığımız için çok mutluyum. Bunun için üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bizim için Sütçü İmam’ın sürekli anılması çok kıymetli. Üniversitemize dedemizin isminin verilmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor.”

“ŞEHİTLERİMİZİ, GAZİLERİMİZİ, KAHRAMANLARIMIZI ŞÜKRANLA ANIYORUM”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise şunları ifade etti: “Büyüğümüz Sütçü İmam’ı onun şahsında bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı şükranla anıyorum. “Şunca emek, bunca çabayla Osmanlı devletini yıktık. Çabamıza da değdi” demişti. Çünkü onlar hiçbir zaman Anadolu’dan, Anadolu’yu tekrar alıp Hristiyanlara mal etmekten bu kötü emellerinden o günde vazgeçmediler, bugünde vazgeçmediler. Osmanlı Devletinin yıkılışıyla beraber kendilerine bir gün doğmuş oluyordu. Bunu da değerlendirdiler ve buralara kadar geldiler. Ama buralarda kahraman ecdadımız vardı. Sütçü İmam vardı. Kahramanmaraş’ı kahraman yapan diğer büyükler diğer kahramanlar vardı.”

Sütçü İmam’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Uzunoluk Caddesi’nde bulunan kabri başında gerçekleştirilen programa; KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Vekili Yemliha Özşahan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Sütçü İmam’ın torunu Mehmet Türkkorur, ile diğer ilgililer katıldı. Program edilen duaların ardından son buldu.