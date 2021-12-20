KSÜ Yarı Olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesindeki Yarı Olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2021, 16:56
2019 yılında açılışı yapılan fakat pandemi nedeniyle kullanıma kapatılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun açılışı, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve üniversite protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.
İçerisinde fitness ve fizik tedavi salonu, buhar odası, sauna, Türk Hamamı, jakuzi gibi bölümlerin olduğu tesis pandemi koşulları sebebiyle belirli sayıda ziyaretçiye hizmet verecek.
Açılış sonrası Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, açıklamalarda bulundu.
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