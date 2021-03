KSÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı çevrim içi etkinlikle kutlandı

KSÜ sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan ve zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

“Dünyanın en zor ama en onurlu mesleklerinden birini yapan hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.” diyen Rektör Can, “İnsanın sağlıklı çalışabilmesi için sevgilerin en güzeli en anlamlısı olan insan sevgisiyle dolu olması gerekir. Sağlık çalışanlarımız da ancak bu şekilde büyük bir sabırla, hoşgörüyle, özveriyle insanlara hizmet edebilir; onların sorunlarını, dertlerini paylaşabilir; hastaların en mahrem sırlarını emanet ettikleri, sonuna kadar güvenlikleri, ailenin bir ferdi gibi gördükleri insanlar olabilir.” şeklinde konuştu.

Ülkemiz sağlık sisteminin bugünlere gelmesinde sağlık çalışanlarımızın önemli katkılarının olduğuna değinen Rektör Can, “Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi de sağlıktır. Sağlık sistemindeki sorunların giderilmesi ülkemizin kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. Hekimlerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımızın bu kutsal ve bir o kadar zor görevi yerine getirirken bir kısım olumsuzluklarla karşılaşmaları konusu maalesef günümüzün acı bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak sağlık çalışanlarımızın bunlara rağmen mesleklerini icra etme istek ve gayretleri her türlü takdirin üzerindedir.” dedi.Bir yılı aşkın bir süredir dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını ile yapılan mücadelede sağlık çalışanlarımızın en ön saflarda yer aldıklarını hatırlatan Rektör Can, “Sağlık çalışanlarımız, günler, haftalar hatta aylarca sevdiklerinden uzak kalarak bu zorlu mücadelenin kahramanları olmuşlardır. Bu vesileyle sağlık ordumuzun kahraman mensuplarına bir kez daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Son 3 yılda Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine (Tıp Fakültesi hastanesi) 370 sağlık personeli, 155 işçi, 250’si araştırma görevlisi olmak üzere 347 öğretim elemanı kazandırdıklarını ifade eden Rektör Can, imkânlar ölçüsünde verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

COVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızı rahmetle anan Rektör Can, bu vesile ile bütün şehitlerimizi de minnet ve şükranla yâd etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ise konuşmasına 14 Mart Tıp Bayramının anlam ve önemine ilişkin bilgiler vererek başladı. Tıp Fakültesinin güncel durumuna ilişkin verileri katılımcılarla paylaşan Dekan Bekerecioğlu, fakülteye verdikleri destek için Rektör Can’a şükranlarını sundu.

COVİD-19’la mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına rahmet dileyen Dekan Bekerecioğlu, tüm sağlık çalışanlarının ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından KSÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orçun Altınören, ‘Tıp Öğrencisinden Beklentiler’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

İyi bir hekimin nasıl olması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Orçun Altınören, iyi bir hekim olmak için sadece akademik başarının yetmediğinin, çok yönlü bir insan olmak gerektiğinin altını çizdi.

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Nazik ise ‘Pratisyenlikten Uzmanlığa Giden Yol’ başlıklı konuşmasını yaptı.