KSÜ’de 15 Temmuz Konferansı düzenlendi
KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümüne özel birçok etkinlik ve konferanslar düzenleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.07.2022, 12:33 19.07.2022, 13:44
Bu kapsamda Spor Bilimleri Fakültesi’nde de “FETÖ ile sürekli mücadele” başlıklı bir konferans yapıldı.
Spor Bilimleri konferans salonunda öğrenci ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün önemi anlatılarak Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay, Doç. Dr. Davut Atılgan, Prof. Dr. Tamer Karademir, Doç. Dr. Hüseyin Eroğlu tarafından 15 Temmuz’un farklı açılardan görünümü üzerinde konuşuldu.
Program sonunda bir açıklama yapan KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay 15 Temmuz ruhunu anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.
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