KSÜ’de 2020-2021 Akademik Yılı Mezunlarını coşku ile uğurladı

KSÜ Eğitim Fakültesi önünde, Covid-19 pandemisi nedeniyle kısıtlı katılım, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen tören, KSÜ sosyal medya kanalları üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Saylak, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dd. Nuri Kahveci, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Numan Öksüz, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, KSÜ Rektör Yardımcıları, akademisyenler, dereceye giren öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

1992 yılında kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni 29 yıldan bu yana toplumun ve çağın gereksinimleri doğrultusunda kendini sürekli yenilediğini ve her geçen gün büyümeye, gelişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini ifade eden Rektör Can, fiziki-teknolojik altyapı ve yetişmiş insan kaynağı açısından önemli bir ilerleme kaydeden KSÜ 1.500’ü akademik personel olmak üzere toplam 3.500 personeliyle, şehir merkezi ve ilçelerde yer alan 8 farklı yerleşkede, 35.000 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunduğunu belirtti.

Üniversite olarak bilimsel gelişmelerin ışığında ve iş yaşamının beklentileri doğrultusunda nitelikli mezunlar vermenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Rektör Can, öğrencilerin daha iyi imkânlara kavuşabilmesi için kalite ve akreditasyon süreçlerini titizlikle takip ettiklerini ifade etti.

‘Sürekli öğrenmenin, değişimin ve geleceğin adresi’ vizyonuyla ilerleyen KSÜ’nün 2020-2021 Akademik Yılı mezunlarına tavsiyelerde bulunan Rektör Can, hayat boyu öğrenme süreçlerinin içerisinde yer almalarının mesleki kariyerlerine olumlu olarak yansıyacağını söyledi.

“Üniversitede kazandığınız bilgi ve becerilerinizi geliştirmeye devam edin. Bizler hocalarınız olarak her zaman yanınızdayız. Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık olacaktır. “ifadelerinin kullanan Rektör Can, “Sizler mezun da olsanız KSÜ mensuplarısınız, bu ailenin parçasısınız.” dedi.

Mezun öğrencilerimizin bugüne gelmesinde emeği geçen ailelere, öğretim elemanlarına ve üniversitemizin daha iyi imkânlara kavuşabilmesi için destek veren paydaş kurum ve kuruluşlara şükranlarını sunan Rektör Can, 2020-2021 Akademik Yılı mezunlarını tekrar tebrik ederek, “Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” Temennisinde bulundu.

2020-2021 Akademik Yılı birincisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Hüsne Beyza Paksoy da mezunlar adına kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından 2020-2021 Akademik Yılı birincisi Hüsne Beyza Paksoy, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ile birlikte yaş kütüğüne plaket çaktı.

2020-2021 Akademik Yılı birincisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Hüsne Beyza Paksoy’a belge ve ödülünü ise Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun takdim etti.

2020-2021 Akademik Yılı ikinciliğini İlahiyat Fakültesinden Cihan Nur Ardıç ve Merve Toz paylaştı. Cihan Nur Ardıç’ın belge ve ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Saylak’tan alırken, Merve Toz’un belge ve ödülünü Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli takdim etti.

2020-2021 Akademik Yılı üçüncüsü Eğitim Fakültesi Öğrencisi Sema Güngör ise belge ve ödülünü Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Numan Öksüz’ün elinden aldı.

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında dereceye giren isimlere ödül ve belgelerini ise fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri takdim etti.

Tören, mezun öğrencilerin hep birlikte mezuniyet andını okumaları, kep atmaları ve ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Soner Okan yönetiminde gerçekleştirilen mezuniyet konseriyle son buldu.