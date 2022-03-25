KSÜ’de “21. Yüzyıl Tıbbı” öğrenci kongresi düzenlendi!

Türkiye’nin dört bir tarafından hekim adaylarının ve tecrübelerini hekim adayları ile paylaşmak isteyen alanında uzman birçok hekimin katılımı ile çeşitli yarışmalar ve interaktif eğitimler eşliğinde gerçekleşen kongrede, içeriğindeki workshoplar sayesinde tıp fakültesi öğrencileri hem sosyal programlarda bir araya gelerek yorgunluklarını attı hem de interaktif eğitimler ile yeni beceriler edindi.

KSÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen program 25-27 Mart tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan KSÜ Tıp Kongresi Başkanı İntörn Doktor Ömer Aygün, bu gibi programların her zaman bilime katkı sunduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Aygün, 26 Mart cumartesi günü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, tıp dünyasına kazandırdığı "Yener Tekniği"nden bahsedeceğini söyledi.