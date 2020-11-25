KSÜ’de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu!

Zoom uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve Youtube ve Instagram üzerinden canlı olarak yayımlanan kutlama programı piyano dinletisi ile başlarken, programın açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Kariyer yaşamına sınıf öğretmeni olarak başlayan, aldığı bütün görevler ve unvanlar içerisinde en önemli unvanın ‘öğretmenlik’ olduğunu her fırsatta dile getiren Rektör Can, bütün öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Eğitimin kutsal bir görev öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizen Rektör Can, öğretmenliğin sevgi ve fedakârlık gerektiren hayat boyu süren bir meslek olduğunu ifade etti.

Rektörlük görevi süresince KSÜ’de eğitim-öğretim ve öğretim elemanı kalitesinin arttırılması noktasında önemli adımlar attıklarını belirten Rektör Can, “Son iki buçuk yılda bütün fakültelerimizde fiziki altyapı ve yetişmiş insan gücü noktasında önemli ölçüde büyüme ve gelişme kaydettik. COVİD-19 pandemisine rağmen bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini çevrim içi olarak sürdürdük. İnşallah pandemi sonrasında hep birlikte önemli etkinliklere yüz yüze imza atmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Bir öğretmenin sahip olması gereken kişilik özelliklerini sıralayan ve geleceğin öğretmenlerine bu kutlu yolda başarılar dileyen Rektör Can konuşmasını şehit öğretmenler ve vefat eden öğretmenleri rahmetle yâd ederek, emektar öğretmenlerimize esenlikler dileyerek tamamladı.

KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım ise bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, gün kapsamında hazırladıkları programa ilişkin bilgiler verdi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise öğretmenlik mesleğinin ekonomik kaygılarla yapılacak bir meslek olmadığını belirtirken, öğretmenliği ‘sabır mesleği’ olarak nitelendirdi.

Açılış konuşmalarının ardından sözleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencisi Beyza Ayan’a, bestesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Alper Şakalar’a ait olan KSÜ Eğitim Fakültesi Marşı katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda bir de sürpriz yaşandı: Rektör Can’ın Ankara’da sınıf öğretmenliği yaptığı dönemden hem de üniversiteden öğrencisi Beden Eğitimi Öğretmeni-Antrenör İsmail Küçük kendi öğrencileriyle birlikte yayına bağlanarak Rektör Can’ın öğretmenler gününü kutladı.

Program kapsamında şehit öğretmenlerin fotoğrafları ve şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın’ın öğretmenler günü mesajının yer aldığı sinevizyon yayımlandı. Programda Eğitim Fakültesinde görevi başında vefat eden akademik ve idari personel de saygı ve rahmetle yâd edildi.

KSÜ Eğitim fakültesinden mezun öğretmenler görev yaptıkları şehirlerden gönderdikleri videolarla bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladılar. Eğitim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler de bir video yayımlayarak öğretmenler gününü kutladı.

Programda ayrıca tanınmış isimlerin öğretmenler günü mesajı yayımlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren isimleri Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yirci açıkladı. Fatma Tokgöz’ün birincilik elde ettiği yarışmada, Dilruba Güleç ikinci, Melike Karaaslan üçüncü oldu.

Resim yarışmasının derecelerini ise Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yazıcı açıkladı. Yarışmada Fatma Beyza Türkmen birinci olurken, Nur Sena Osmanca ikinci, Azize Türkmen üçüncü oldu.