KSÜ’de Bahar Yarıyılına ‘Hoş Geldin’ konseri

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konser ve DJ performansından oluşan etkinliğin açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Rektör Can’ın konuşmasının ardından, katılımcılar Hoş Geldin Partisiyle eğlenceye doydu.

Etkinlik, üniversite öğrencileri Batuhan Demirezen, Dilara Seyhanlıoğlu, Mehmet Ali Sarıkaya, İkram Muhammed ve Rümeysa Doğan’ın müzik dinletisi ve ardından Fatih Sultan Ünverdi’nin coşkuyla takip edilen DJ performansıyla son buldu.

Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde birbirinden coşkulu çok sayıda sportif, kültürel ve sosyal etkinliğin gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.