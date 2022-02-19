KSÜ’de Bahar Yarıyılına ‘Hoş Geldin’ konseri
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Farkındalık Öğrenci Topluluğu tarafından 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminin başlaması münasebetiyle ‘Hoş Geldin Partisi’ etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 09:46 19.02.2022, 14:35
KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konser ve DJ performansından oluşan etkinliğin açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.
Rektör Can’ın konuşmasının ardından, katılımcılar Hoş Geldin Partisiyle eğlenceye doydu.
Etkinlik, üniversite öğrencileri Batuhan Demirezen, Dilara Seyhanlıoğlu, Mehmet Ali Sarıkaya, İkram Muhammed ve Rümeysa Doğan’ın müzik dinletisi ve ardından Fatih Sultan Ünverdi’nin coşkuyla takip edilen DJ performansıyla son buldu.
Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde birbirinden coşkulu çok sayıda sportif, kültürel ve sosyal etkinliğin gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.
Namaz Vakti 19 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|24
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|24
|28
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|25
|25
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14