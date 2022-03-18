KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı Anısına Konser Düzenlendi
KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı münasebetiyle ‘Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ temasıyla konser düzenlendi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı münasebetiyle ‘Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ temasıyla konser düzenlendi.
KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konser etkinliğine Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman, şehit yakınları, üniversite personeli, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.
Konser etkinliği öncesinde üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlama mesajı katılımcılarla paylaşıldı.
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