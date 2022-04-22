KSÜ’de ‘Çocuklarımızın Ruhunda 23 Nisan Resim Sergisi’ Açıldı

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda ve evlerde kalan çocuklara Arş. Gör. Nazif Gür koordinesinde üniversitemiz Güzel sanatlar Fakültesi tarafından verilen kurslarda, çocukların çizdiği resimlerden oluşan serginin açılış kurdelesini KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kadir Saltalı, GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Arslan Sak ve öğretim üyeleri, çocuklarla birlikte kestiler.

Rektör Vekili Prof. Dr. Kadir Saltalı ve protokol üyeleri sergiyi gezerek, 23 Nisan’ı resmeden çocuklarla sohbet edip, resimlerde anlatmak istedikleri duygulara ilişkin bilgi aldılar.