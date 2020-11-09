KSÜ’de ‘Doğu Akdeniz Çalıştayı’ düzenlendi!

Doğu Akdeniz medeniyetlerini inceleyerek, tarihten günümüze jeopolitik önemini, Akdeniz’deki enerji kaynaklarının ülkemiz açısından önemini, özellikle mavi vatan kavramının ne ifade ettiğini, yeni yüzyılda Akdeniz ve çevre ülkelerinin bu doğrultuda oluşturdukları politikaları incelemeyi amaçlayan çalıştay 7 Kasım 2020 Cumartesi günü zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Akdeniz tarih boyunca devletlerin ilgi alanına girdiğini, Osmanlı döneminde Türk gölü haline geldiğini, doğal olarak dün de bugün de Akdeniz’in Türkiye için büyük anlam ifade ettiğini söyledi. Rektör Can, özetle şunları da belirtti: “Türkiye’nin, ABD ve kimi Avrupa ülkeleriyle bu anlamda farklı görüşleri olduğunu, Türk milletinin siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda güçlü olduğu, birlik ve beraberliğini güçlendirdiği müddetçe bu ve benzer sorunların üstesinden geleceğini belirtti. “Sen ben desin efrad aradan vahdeti kaldır, milletler için kıyamet işte o zamandır” mısralarındaki tehlikeye düşmediğimiz, birlik ve dirliğimizi bozmadığımız müddetçe Türkiye haklılığını göstermeye ve güçlenmeye devam edecektir.”

İki oturum olarak gerçekleşen çalıştayın ilk oturumunda KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Solak ‘Osmanlı Dönemi Akdeniz’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Solak, Akdeniz’in Türk gölü oluşu ve coğrafi keşiflerle Akdeniz’in önemini yitirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Ercüment Yıldırım ise ‘Tarih Boyunca Akdeniz’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Birinci oturumun son konuşmacısı olan KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Edip Çelik ‘I. Dünya Savaşı Sonrası Akdeniz’ konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz Çalıştayı’nın ikinci oturumunda ilk sözü alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tunç ‘II. Dünya Savaşı Sonrası Değişen Akdeniz Politikaları’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Şahin ise ‘Mavi Vatan Olarak Akdeniz’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Doç. Dr. Şahin, Kıbrıs Meselesi, 12 adalar ve Libya deniz koridoru konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayın son konuşmacısı olan 360 Enerji A.Ş. kurucu ortağı ve Genel Müdürü, MÜSİAD Maden ve Enerji Yönetimi Komite Başkanı Dr. Cihad Terzioğlu ise ‘Akdeniz’deki Doğal Gaz Rezervi’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşen Doğu Akdeniz Çalıştayı’na Türkiye’nin 81 ilinden konu ile ilgilenen lisans ve lisansüstü öğrencileri katılım sağladı.