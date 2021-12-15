KSÜ’de fidanlar toprakla buluşturuldu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde geleceğe nefes kampanyası kapsamında geleneksel fidan dikim töreni gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.12.2021, 16:16 15.12.2021, 16:29
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Genç Ormancılar Öğrenci Toğluluğu, Genç Fikir Öğrenci Topluluğu İş Birliği İle gerçekleştirilen programda fidanlar toprakla buluştu.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, fidanları toprakla buluşturmanın önemine değinerek vatandaşların en az 1 tane fidanı toprakla buluşturmasını istedi.
Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç’ta etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
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