KSÜ’de İdari Personele seminer verildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan genelgeler kapsamında 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı”, “Hacı Bektaş Veli Yılı” ve “Ahi Evran Yılı” Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda KSÜ’de, kültür ve medeniyetimizin kıymetli isimlerinin daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. 19 Kasım 2021 Cuma günü KSÜ Senato Toplantı Salonunda Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen seminere idari birimlerde görev yapan personel katıldı. Seminer programı öncesinde konuşan Rektör Can, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı, Anadolu’da Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkâr zümresinin piri olarak kabul edilen Ahi Evran’ın doğumunun 800. Yılı, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 700. Yılı, istiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılı münasebetiyle 2021 yılında bu 4 büyük ismi hafızalarda canlı tutacak etkinliklere imza attıklarını ifade etti. Tarihimizde ve medeniyetimizde bizi biz yapan çok sayıda değer bulunduğunu belirten Rektör Can, Yunus Emre’in doğruluk, Ahi Evran’ın dürüstlük, Hacı Bektaş Veli’nin kardeşlik ve Mehmet Akif Ersoy’un vatanseverlik anlayışının bizlere yol göstermeye devam ettiğini söyledi. Seminer kapsamında Üniversitemiz Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans öğrencileri sunumlarını gerçekleştirdi. Ayşe Gök ‘Yunus Emre ve Türkçemiz’, Zeynep Tuğba Aksoy ‘Hacı Bektaş Veli ve Kardeşlik’, Ömer Arıcı ‘Ahi Evran ve Esnaf Teşekkülü’, Nazan Yavuzcan ‘Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’ başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştılar.