KSÜ’de ‘İşgalden Kurtuluşa Maraş Milli Mücadelesi’ konulu konferans düzenlendi

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Kahramanmaraşlının 101 yıl önce ortaya koyduğu mücadelenin kendi köklerine, kendi tarihine, kendi ecdadına, bayrağına, namusuna, istiklal ve istikbaline sahip çıkma ruhu olduğunun altını çizen Rektör Can, “Bu inanç ve ruhu gençlerimize anlatmamız ve aşılamamız lazım. KSÜ olarak milli ve manevi değerleri taşıyan, mesleklerinin gerektirdiği donanımlara sahip nesiller yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz.” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101. yılını kutlayan ve hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde görev alan herkese teşekkür eden Rektör Can, vatan için fedayı can eyleyen şehitlerimizi rahmetle yâd ederek, gazilerimize şükranlarını sundu.