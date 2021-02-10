KSÜ’de ‘İşgalden Kurtuluşa Maraş Milli Mücadelesi’ konulu konferans düzenlendi
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü tarafından ‘İşgalden Kurtuluşa Maraş Milli Mücadelesi’ konulu konferans düzenlendi.
KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.
Kahramanmaraşlının 101 yıl önce ortaya koyduğu mücadelenin kendi köklerine, kendi tarihine, kendi ecdadına, bayrağına, namusuna, istiklal ve istikbaline sahip çıkma ruhu olduğunun altını çizen Rektör Can, “Bu inanç ve ruhu gençlerimize anlatmamız ve aşılamamız lazım. KSÜ olarak milli ve manevi değerleri taşıyan, mesleklerinin gerektirdiği donanımlara sahip nesiller yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz.” diye konuştu.
Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101. yılını kutlayan ve hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde görev alan herkese teşekkür eden Rektör Can, vatan için fedayı can eyleyen şehitlerimizi rahmetle yâd ederek, gazilerimize şükranlarını sundu.
Rektör Can’ın açılış konuşmalarının ardından KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan, ‘İşgalden Kurtuluşa Maraş Milli Mücadelesi’ başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.
İngiliz ve Fransızların Kahramanmaraş’ı işgal süreçlerine ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Orhan Doğan, Fransız işgal güçlerinin 22 gün süren bilinçli ve planlı bir mücadele neticesinde geri çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.
“Milletlerin hayatında bazı dönüm noktaları vardır. Bu noktalardan en önemlileri ise var olma mücadeleleri olarak ortaya çıkmaktadır. Milletlerin yok edilme ile yüz yüze geldiği anlarda yapmış olduğu mücadeleler ve bunların sonuçları, gelecek nesiller için ibret ve örneklerle doludur.” diyen Prof. Dr. Doğan, “Türk milleti de zaman zaman âdeta yok olma ile karşı karşıya gelmiş, Ancak asla hürriyetinden vazgeçmemiş, Düşmanlarının, ‘bunların işi bitti, öldüler’ dediği anda ise âdeta toprağı yararak başını kaldırmış ve yok olması beklenirken dünyaya medeniyetin mührünü vurmuştur.” şeklinde konuştu.
"Yaptığımız bu toplantılarda ecdadımızın o ruhunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Orhan Doğan, “İşte o ruh her neyse bugün bizi bir kardeşler topluluğu olarak bir arada tutuyor. Biz bu ruhu taşıdığımız sürece tek yürek, tek millet olabiliriz. Bu millet esaret altında dahi namusunu koruyacak evlatlarını bağrından çıkardı ve çıkartmaya devam edecektir.” dedi.
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