KSÜ’de ‘Mehmet Akif ve Milli Mücadele’ konulu konferans düzenlendi

İstiklal Marşı’nın Gazi Meclis tarafından 12 Mart 1921’de kabulünün 100. Yılı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2021 yılını “İstiklal Marşı Yılı” ilan etmesi münasebetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından ‘Mehmet Akif ve Milli Mücadele’ konulu konferans düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Amfisinde akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla düzenlenen konferans programında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan, ‘Mehmet Akif ve Milli Mücadele’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

“Mehmet Akif Ersoy Türkiye Cumhuriyeti ve Kurtuluş Mücadelesinin simgesi olarak görülen bir şairdir.” diyen Prof. Dr. Orhan Doğan, “O sadece bir şair değil aynı zamanda eğitimci, gazeteci, veteriner, vaiz, öğretmen, hafız, Kur’an mütercimi, milletvekili ve üstün ahlakıyla kendinden sonraki nesillere örnek olan çağını aşmış bir Türk aydınıdır. ‘Vatan Şairi’ ve ‘Milli Şair’ olarak anılır.” şeklinde konuştu.

İstiklal Marşı’nın Türk Milletinin o dönemdeki ruhunu yansıttığını belirten Prof. Dr. Doğan, Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı yazdığı dönemin koşullarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif’in üstlendiği görevler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Doğan, “Mehmet Akif kendini halkına adamış bir şairdir. Halkının için en iyi yaşamı isteyen bir şairdir, Türk Milleti için Asr-ı Saadet’teki yaşamı arzu etmiştir. Milli Mücadele’yi destekleyen Mehmet Akif, bu zaferin ancak imanla kazanılacağı fikrine sahiptir. Mutlak zaferin yüreği imanla dolu askerlerle kazanılacağını bildiği için Anadolu’nun çeşitli şehirlerini gezerek halkı bu zafere imanla hazırlamak istemiştir.” diye konuştu.