KSÜ’de öğrenci toplulukları tanıtım günleri ve sosyal etkinlikler düzenlendi!

Öğrenci topluluk günleri ve sosyal etkinliklere öğrenciler yoğun katılım sağladı.



Etkinliklerde okçuluk yarışmaları, mehter takımı gösterileri gibi birçok sosyal etkinlik yer aldı.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yapılan etkinliklerin öneminde bahsetti.