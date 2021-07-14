KSÜ’de resim sergisi ve konferans düzenlendi!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle 15 Temmuz Darbe Girişimi Konulu Resim Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2021, 16:53 14.07.2021, 17:34
Kent Protokolü Ve Siyasilerin Katılımı İle Gerçekleştirilen Programın Devamında Türkiye’de Askeri Müdahaleler Ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Konulu Konferans Düzenlendi.
Düzenlenen Konferansta Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Tüm Şehitlere Allahtan Rahmet Gazilere İse Sağlıklı Ömürler Diledi
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