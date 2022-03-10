KSÜ’de Rusya-Ukrayna savaşı konulu konferans düzenlendi
Stratejik araştırmalar merkezi tarafından Rusya-Ukrayna savaşı konulu konferans düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 15:06 10.03.2022, 15:32
Cahit Zarifoğlu konferans salonunda düzenlenen programda Stratejik araştırmalar merkezi yönetim kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kılıç Moderatörlüğünde KSÜ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Marziye Memmedli konuşmacı oldu.
Programda Memmedli Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkilerini anlattı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan KSÜ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Marziye Memmedli, şunları söyledi.
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