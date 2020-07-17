KSÜ’de Sürekli Eğitimin Gereği Etkinlikler devam ediyor!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğünün talimatları ve üniversitemiz sürekli eğitim hedefleri doğrultusunda Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) birim sorumlularına ‘Yönetimde İletişim ve Sorun Çözme Becerileri’ konulu seminer verildi.

KAHRAMANMARAŞ 17.07.2020, 10:19
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KSÜ’de Sürekli Eğitimin Gereği Etkinlikler devam ediyor!

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımlarıyla, Covid 19 pandemi süreci nedeniyle açık havada, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminere KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal ve hastane birim sorumluları katıldı.

Seminer programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, pandemi sürecinde özveri ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarını ifade etti.

İletişim ve yönetim becerilerinin çalışma hayatında mesleki beceri kadar önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Can, sağlık alanında sahada çalışan ekibin en yakın amirleri olan birim sorumlularının yönetim ve iletişim becerilerinin arttırılması ve var olan bilgilerinin güncellenmesinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Tıp fakültesi Hastanesinin üniversitemizin yüzü olan önemli birimlerden biri olduğunun altını çizen Rektör Can, “Sağlık çalışanları olarak zor ama kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinde en ön safta özveriyle ve üstün bir gayretle mücadele verdiniz. Sizler bizim için değerli ve önemlisiniz. Bu seminerler de verilen değerin somut bir ifadesidir.” diye konuştu.

Üniversitemizin eğitim, bilim ve teknolojide öncülük etme gibi önemli bir misyonu olduğunu ve şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretmesinin gerekliliğini vurgulayan Rektör Can, “Kalitenin ve iyinin sınırı yoktur. Daha kaliteli ve daha nitelikli hizmet sunmak için hizmet içi eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz. Mesleki becerilerinizi geliştirmeye devam edin ve sürekli daha iyi olmanın gayreti içerisinde olun. Birlikte azimle çalışırsak başaramayacağımız iş yoktur.” ifadelerini kullandı.

Rektör Can’ın konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım tarafından ‘Yönetimde İletişim ve Sorun Çözme Becerileri’ konulu seminer sunumu gerçekleştirildi.

Dekan Yıldırım hikâyelerden hareket ederek ideal yönetici davranışlarına örnekler oluşturdu. Olayların içerisindeki etkili yönetici davranışlarını tespit eden katılımcılara kitaplar hediye edildi.

Yöneticiliğin farkındalık, motivasyon ve sorun çözme becerisi gerektiren bir alan olduğu, yöneticinin tüm etkileme yollarını kullanarak personelden azami verim alabileceği seminerde örnek olaylarla işlendi.

#KSÜ #Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #seminer
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